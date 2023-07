États-Unis: Une juge approuve le rachat d'Activision par Microsoft

par Diane Bartz (Reuters) - Une juge californienne a déclaré mardi que Microsoft pouvait finaliser le rachat de l'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard, écartant une requête du régulateur américain de la concurrence visant à bloquer temporairement l'opération d'une valeur de 69 milliards de dollars. Dans la foulée de cette décision, l'autorité de la concurrence et des marchés en Grande-Bretagne a annoncé être disposée à étudier les propositions de Microsoft pour répondre à ses préoccupations, alors qu'elle avait exprimé en avril dernier son opposition au projet de rachat. Le titre Activision, déjà en hausse d'environ 5% après la décision de justice américaine, a poursuivi sa progression pour s'établir à près de 10%. Microsoft enregistrait aussi des gains. La Commission fédérale du commerce (FTC) a jusqu'à vendredi pour faire appel de cette décision, a indiqué le tribunal de San Francisco. Chargée de faire appliquer les lois en matière de concurrence, la FTC a initialement demandé en décembre dernier à un juge administratif de bloquer l'opération, estimant que celle-ci offrirait à Microsoft, producteur des consoles de jeu vidéo Xbox, un accès exclusif aux jeux d'Activision au détriment des consoles de Nintendo et de Sony. Dans sa décision, la juge Jacqueline Scott Corley a rejeté cette hypothèse, disant que la FTC n'avait pas démontré que le rachat d'Activision par Microsoft aurait pour effet d'amoindrir la concurrence dans les catalogues de jeux. Via son porte-parole, la FTC a exprimé sa déception, étant donné "la menace claire que cette fusion représente pour la concurrence ouverte pour les jeux en ligne, les services à abonnement, et les consoles". "Nous annoncerons dans les prochains jours notre prochaine démarche pour continuer notre lutte pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs", a ajouté Douglas Farrar. Cette opération serait la plus importante pour Microsoft et dans l'histoire du secteur des jeux vidéos. (Reportage Diane Bartz à Washington; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)