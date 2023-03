Etats-Unis: Une commission parlementaire pour autoriser Biden à interdire TikTok

par David Shepardson WASHINGTON (Reuters) - La commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a voté mercredi en faveur de l'octroi au président Joe Biden de la possibilité d'interdire l'application chinoise de vidéos TikTok aux Etats-Unis. Ce texte, soutenu par les républicains mais contesté par les démocrates, concerne non seulement TikTok, utilisé par plus de 100 millions d'Américains, mais aussi toutes les applications mobiles soupçonnées de pouvoir constituer une menace pour la sécurité des Etats-Unis. Il doit désormais être approuvé en séance plénière à la fois par la Chambre des représentants et par le Sénat, contrôlé par les démocrates, avant d'être adressé à Joe Biden. La Chine et ByteDance, propriétaire de TikTok, rejettent les soupçons selon lesquels les autorités chinoises pourraient profiter de l'application pour recueillir des données sur les utilisateurs et promouvoir leurs intérêts. (Rédigé par David Shepardson, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)