Etats-Unis: Un responsable de FCA plaide coupable dans l'affaire du "Dieselgate"

Etats-Unis: Un responsable de FCA plaide coupable dans l'affaire du "Dieselgate"













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Un responsable de la division américaine de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a plaidé coupable de conspiration afin d'enfreindre la loi sur la pureté de l'air ("Clean Air Act"), a annoncé jeudi le département américain de la Justice. Cet accord de reconnaissance préalable de culpabilité intervient alors que le département de la Justice a enquêté pendant plusieurs années sur une fraude aux normes des émissions polluantes de ses véhicules diesel. Le département de la Justice a révélé dans un communiqué que le responsable de FCA, qui fait partie désormais du groupe Stellantis NV ayant plaidé coupable était Emanuele Palma. (Reportage Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)