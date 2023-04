Etats-Unis : Un juge fédéral suspend les prescriptions de pilules abortives

Etats-Unis : Un juge fédéral suspend les prescriptions de pilules abortives













par Brendan Pierson 8 avril (Reuters) - Un juge fédéral américain a suspendu l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive, la mifépristone, pour la durée d'une procédure judiciaire. La décision du juge de district Matthew Kacsmaryk, nommé par l'ancien président républicain Donald Trump, ne prendra pas effet avant une semaine afin de permettre à l'administration Biden de déposer un recours en urgence. Un représentant de la Maison blanche a déclaré que la décision du juge était en train d'être examinée. La décision de Matthew Kacsmaryk pourrait mener à l'interdiction des ventes de mifépristone durant l'instruction d'une procédure judiciaire ouverte après un recours déposé en novembre par des groupes anti-avortement contre la Food and Drug Administration (FDA). Ces groupes estiment que l'agence américaine des médicaments a eu recours à une procédure inappropriée lorsqu'elle a approuvé la mifépristone en 2000, et qu'elle n'a pas suffisamment pris en compte la sécurité du médicament lorsqu'il est utilisé par des jeunes filles de moins de 18 ans pour interrompre une grossesse. La mifépristone est l'une des deux pilules utilisées dans les procédures d'avortements médicamenteux, qui représentent plus de la moitié de tous les avortements dans le pays. (Reportage Brendan Pierson, Mike Scarcella et Kanishka; version française Camille Raynaud)