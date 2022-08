États-Unis: Un démocrate remporte une élection spéciale dans un district de New York

par Eric Beech et Moira Warburton

WASHINGTON (Reuters) - Le démocrate new-yorkais Pat Ryan a remporté mardi une élection spéciale dans une circonscription clé, ce qui pourrait signaler un changement de sentiment à l'approche des élections de mi-mandat en novembre.

Selon Edison Research, Pat Ryan a battu le républicain Marc Molinaro avec 51,3% des 99% de voix décomptées, au terme d'une lutte acharnée pour un siège vacant dans le 19e district du Congrès de New York, considéré comme un district "baromètre".

L'élection a pris une importance nationale considérable et est devenue un terrain d'essai pour les stratégies de campagne des deux partis. Pat Ryan a fait de la décision de la Cour suprême des États-Unis de revenir sur le droit à l'avortement un élément central de sa campagne, mobilisant ainsi les démocrates indignés par cette décision. Marc Molinaro s'est lui concentré sur la criminalité et l'inflation galopante qui, selon les électeurs, constituent leur préoccupation la plus urgente.

Aux États-Unis, une élection spéciale ("special election") est organisée lorsqu'un élu quitte ses fonctions avant la fin de son mandat. Elle sert à désigner son successeur jusqu'à la fin de ce même mandat.

Le district a voté pour Barack Obama en 2012, Donald Trump en 2016 et Joe Biden en 2020.

La victoire de Pat Ryan renforcera l'espoir qu'on les Démocrates de mobiliser les électeurs opposés à l'arrêt de la Cour suprême sur l'avortement et ainsi conserver la Chambre des représentants et le Sénat au cours d'une année électorale difficile.

Pat Ryan ne restera en fonction que jusqu'à janvier, quand son siège disparaîtra en raison d'un redécoupage. Marc Molinaro et lui sont également candidats à d'autres sièges lors des élections de mi-mandat de novembre.

Les électeurs ont également voté lors de primaires dans les États de New York, de Floride et de l'Oklahoma pour choisir les candidats des partis en vue des élections du 8 novembre.

(Reportage Eric Beech et Moira Warburton, rédiger par David Morgan ; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)