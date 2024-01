Etats-Unis : Un Boeing 757 perd une roue alors qu'il se préparait à décoller !

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La roue avant d'un Boeing 757 exploité par Delta Air Lines s'est détachée alors que l'avion s'alignait pour décoller de l'aéroport international d'Atlanta le week-end dernier, selon l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA). Boeing n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Selon un avis préliminaire sur l'incident déposé lundi par la FAA, aucun des 184 passagers ni aucun des six membres de l'équipage de cet avion à destination de Bogota, en Colombie, n'ont été blessés. Le rapport indique que l'avion attendait de décoller lorsque "la roue avant s'est détachée et a roulé en contrebas." Cet incident intervient alors que les autorités de régulation américaines ont renforcé la surveillance des appareils de Boeing après qu'une pièce du fuselage d'un 737 MAX 9, opéré par la compagnie Alaska Airlines, s'est détachée en plein vol. Un porte-parole de Delta Airlines a indiqué qu'un vol de remplacement avait été proposé aux passagers, selon le New York Times, qui a rapporté l'incident tard mardi. (Reportage Steve Gorman; version française Camille Raynaud)