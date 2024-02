Etats-Unis: Trump sera jugé au pénal le 25 mars dans l'affaire Stormy Daniels

par Luc Cohen et Jack Queen NEW YORK (Reuters) - Donald Trump va comparaître au pénal le 25 mars à New York dans l'affaire des paiements à Stormy Daniels, ancienne actrice de films pornographiques, une première pour un ancien président américain. Donald Trump est accusé d'avoir enfreint les lois électorales en falsifiant des documents commerciaux pour dissimuler le versement de 130.000 dollars, destiné à acheter le silence de Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec l'ex-président, avant l'élection de 2016. Donald Trump, âgé de 77 ans, avait demandé au juge new-yorkais Juan Merchan de rejeter l'acte d'accusation, ce qu'il a refusé. A lire aussi... Juan Merchan a fixé la date du procès au 25 mars pour cette affaire, l'une des quatre au pénal auxquelles Donald Trump doit faire face alors qu'il brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Avant l'audience, Donald Trump a répété que l'affaire était motivée par des considérations politiques. "Ils n'auraient pas intenté ce procès (...) si ce n'était pas en raison du fait que je suis candidat à la présidence et que je me débrouille bien", a-t-il déclaré dans un couloir à l'extérieur de la salle d'audience. (Reportage Luc Cohen à New York, avec la contribution de Susan Heavey et Andrew Goudsward à Washington; version française Kate Entringer)