Etats-Unis: Trump renonce à s'exprimer pour l'anniversaire de l'assaut du Capitole

par Trevor Hunnicutt et Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden va commémorer jeudi le premier anniversaire de l'assaut meurtrier contre le Capitole avec un discours lors duquel il avertira des menaces pesant sur la démocratie, tandis que son prédécesseur Donald Trump a annulé la conférence de presse qu'il prévoyait simultanément.

Plusieurs événements sont prévus jeudi à Washington, dont une veillée devant le Capitole.

La Maison blanche a fait savoir que l'actuel président démocrate entendait rejeter les accusations infondées de Donald Trump, relayées par nombre de partisans républicains, selon lesquelles la victoire électorale de Joe Biden en novembre 2020 découle d'une vaste fraude électorale.

Donald Trump, qui a tenté de minimiser les troubles sans précédent en plus de deux siècles survenus l'an dernier au Capitole, a annoncé qu'il annulait la conférence de presse programmée jeudi à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.

Il a indiqué mardi dans un communiqué qu'il tiendrait un meeting en Arizona le 15 janvier lors duquel il s'exprimerait sur de nombreux thèmes qu'il comptait aborder lors de cette conférence de presse.

Donald Trump, qui n'a pas précisé la raison de cette annulation, a de nouveau critiqué la "malhonnêteté" de l'enquête de la Chambre des représentants sur les incidents du 6 janvier 2021 et s'en est pris aux médias, l'une de ses cibles favorites.

L'ancien chef de la Maison blanche continue de s'opposer à ce que la commission d'enquête parlementaire spéciale puisse accéder à des documents de son administration.

L'attaque contre le Capitole, symbole de la démocratie américaine, a fait cinq morts dont un officier de police. Plus de 100 autres officiers de police ont été blessés dans les incidents, tandis que quatre officiers se sont ensuite suicidés. Les autorités ont arrêté depuis lors plus de 700 personnes.

"VÉRITÉ"

Alors que les élus du Congrès se réunissaient le 6 janvier 2021 pour certifier la victoire électorale de Joe Biden, des centaines de partisans de Donald Trump ont mené un assaut contre le Capitole à la suite d'un discours incendiaire de celui qui était alors le locataire de la Maison blanche.

Donald Trump a dénoncé pendant de nombreuses semaines, sans preuve, une fraude électorale à son détriment. Les multiples recours engagés par son équipe de campagne dans différents Etats du pays ont été rejetés par les tribunaux.

Joe Biden a prévu de commémorer cet anniversaire en rendant hommage à la bravoure des forces de l'ordre, tout en mettant en exergue le travail qu'il reste à accomplir pour renforcer la démocratie de la nation, a indiqué mardi la Maison blanche.

"Le président va dire la vérité sur ce qui s'est passé, et non pas les mensonges que certains ont répandus depuis, et le péril posé à notre règle de droit et à notre système de gouvernance démocratique", a dit sa porte-parole.

Interrogée sur le message que Joe Biden comptait transmettre aux nombreux électeurs républicains pensant qu'il a "volé" l'élection présidentielle, en dépit des preuves du contraire, Jen Psaki a répondu qu'il allait "continuer de parler à l'ensemble du pays" à propos de "ce qu'il veut faire pour rendre leur vie meilleure".

Donald Trump a été mis en accusation pour la seconde fois de son mandat par la Chambre des représentants pour "incitation à l'insurrection", devenant le premier président de l'histoire des Etats-Unis à faire face à deux procédures d''impeachment'. Il a été acquitté en février dernier par le Sénat, alors contrôlé par ses pairs républicains.

(Reportage Trevor Hunnicutt, Jarret Renshaw, Eric Beech et Makini Brice; version française Jean Terzian)