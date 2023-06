Etats-Unis: Trump plaide non-coupable dans l'affaire des documents classés

Crédit photo © Reuters

par Jacqueline Thomsen et Jack Queen MIAMI (Reuters) - L'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, a plaidé non-coupable mardi devant le tribunal fédéral de Miami qui l'a convoqué dans le cadre de son inculpation pour des faits relatifs à sa gestion de documents classés confidentiels et obstruction à la justice. S'ouvre désormais pour lui un nouveau feuilleton judiciaire alors qu'il mène campagne pour la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024. Selon plusieurs experts consultés par Reuters, la nouvelle procédure qui le vise pourrait durer un an voire davantage. Donald Trump n'a pas prononcé un seul mot durant les 47 minutes qu'aura duré sa comparution devant le magistrat Jonathan Goodman. Il a été autorisé à quitter libre le tribunal, le ministère public ayant jugé qu'il n'y avait pas de risque qu'il prenne la fuite. Aucune restriction de déplacement ni aucune caution n'ont été réclamées. Devant le tribunal, une foule de partisans de l'ancien président s'étaient réunis avant même son arrivée pour lui manifester leur soutien brandissant des pancartes appelant à sa réélection et proclamant son innocence. Il s'agissait de sa seconde comparution devant la justice depuis avril et son inculpation par un tribunal de New York pour des versements effectués à deux femmes lors de la campagne électorale de 2016 pour s'assurer de leur silence concernant des relations sexuelles avec lui. Donald Trump clame son innocence et accuse le département américain de la Justice de mener une campagne motivée par des raisons politiques visant à compromettre son élection à la Maison blanche. Il a été inculpé de 37 chefs d'accusations dans l'enquête sur sa gestion de documents confidentiels du gouvernement américain retrouvés l'an dernier à son domicile floridien. L'ancien chef d'Etat doit s'exprimer en fin de journée dans son golf de Bedminster, dans le New Jersey. (avec la contribution d'Andrew Goudsward, rédigé par Andy Sullivan, Blandine Hénault pour la version française)