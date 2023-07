Etats-Unis: Trump ne sera pas rejugé après sa condamnation pour agression sexuelle

Etats-Unis: Trump ne sera pas rejugé après sa condamnation pour agression sexuelle













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande d'appel formulée par Donald Trump après sa condamnation civile le 9 mai dernier pour avoir agressé sexuellement une ancienne journaliste et écrivaine dans les années 1990 et l'avoir diffamée en la qualifiant de menteuse. Le jugement rendu en mai n'est pas une "erreur judiciaire" et les jurés ne sont pas parvenus à un "résultat gravement erroné", a conclu Lewis Kaplan, juge du district de Manhattan, dans sa décision de 59 pages. A l'issue du procès civil, les neuf jurés d'un tribunal fédéral de Manhattan avaient décidé d'accorder environ 5 millions de dollars de dommages et intérêts à la journaliste E. Jean Carroll. Âgée de 79, E. Jean Carroll a témoigné au cours du procès que Donald Trump, 76 ans, l'avait violée dans une cabine d'essayage du magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1995 ou 1996, avant de salir sa réputation en dénonçant en octobre dernier sur les réseaux sociaux un "canular" et un "mensonge". Donald Trump avait fait valoir lors de sa demande que l'attribution de 2 millions de dollars de dommages et intérêts était "excessive" car les jurés ont conclu qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour qualifier l'agression de viol. Il a également ajouté que l'attribution de 3 millions de dollars pour diffamation se basait sur de la "spéculation pure". Les avocats de Donald Trump et de E. Jean Carroll n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (Reportage Jonathan Stempel à New York ; version française Kate Entringer)