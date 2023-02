Etats-Unis: Tesla rappelle 362.000 véhicules à cause du logiciel de conduite autonome

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Tesla a procédé au rappel de 362.000 véhicules aux Etats-Unis du fait d'un risque que le logiciel de conduite autonome provoque un accident, a annoncé jeudi l'administration fédérale américaine de sécurité routière (NHTSA). Le logiciel de Tesla permet au véhicule de "dépasser les limites de vitesse ou de traverser des interactions d'une manière illégale ou imprévisible qui augmente le risque d'un accident", a indiqué la NHTSA. Tesla, qui va mettre gratuitement à disposition une mise à jour de son logiciel, a dit ne pas avoir été informé d'un quelconque incident impliquant des blessés ou des décès en lien avec ce rappel. Sont concernés, des Model S 2016-2023, Model X, Model 3 2017-2023 et des Model Y 2020-2023 équipés de la version beta du logiciel ou dans l'attente de son installation. (Reportage David Shepardson, version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)