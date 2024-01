Etats-Unis: Subventions massives en vue pour les fabricants de puces

(Reuters) - L'administration Biden devrait accorder dans les semaines à venir des milliards de dollars de subventions aux principales entreprises de semi-conducteurs, dont Intel et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, afin de les aider à construire de nouvelles usines aux États-Unis, rapporte samedi le Wall Street Journal. Les annonces à venir visent à relancer la fabrication de semi-conducteurs avancés utilisés dans les smartphones, l'intelligence artificielle et les systèmes d'armement, précise le quotidien, qui citant des cadres de l'industrie au fait des négociations. Les dirigeants s'attendent à ce que certaines annonces aient lieu avant le discours sur l'état de l'Union du président américain Joe Biden, le 7 mars, ajoute le WSJ. Parmi les bénéficiaires probables des subventions, Intel a des projets en cours en Arizona, en Ohio, au Nouveau-Mexique et en Oregon, qui coûteront plus de 43,5 milliards de dollars, selon le journal. Autres bénéficiaires probables, la société Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a deux usines en construction près de Phoenix pour un investissement total de 40 milliards de dollars, tandis que le sud-coréen Samsung Electronics développe un projet de 17,3 milliards au Texas. Micron Technology, Texas Instruments et GlobalFoundries figurent parmi les autres principaux candidats, selon le WSJ. Le ministère américain du commerce, Intel et TSMC n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires de Reuters. En décembre, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré qu'elle accorderait en 2024 une douzaine de financements pour les puces à semi-conducteurs, incluant des annonces de plusieurs milliards de dollars qui pourraient reconfigurer radicalement la production de puces aux États-Unis. La première attribution a été annoncée en décembre, pour un montant de plus de 35 millions de dollars à une usine de BAE Systems dans le Hampshire, afin de produire des puces pour les avions de combat, dans le cadre d'un programme de subvention de 39 milliards de dollars intitulé "Chips for America" approuvé par le Congrès américain en 2022. (Reportage de Rishabh Jaiswal à Bangalore, rédigé par William Maclean et Clelia Oziel, version française Benjamin Mallet)