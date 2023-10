Etats-Unis: Stellantis et l'UAW concluent un accord de principe

par David Shepardson et Joseph White (Reuters) - Le syndicat américain de l'automobile, l'United Auto Workers (UAW) a conclu samedi un accord de principe avec la maison-mère de Chrysler, Stellantis, a annoncé l'UAW. L'accord trouvé avec Stellantis reprend les grandes lignes de celui conclu il y a quelques jours par l'UAW et Ford, y compris une augmentation de salaire de 25% sur 4 ans et demi. Aux termes de l'accord, une usine du groupe dans l'Illinois doit également rouvrir, a déclaré Shawn Fain, le président de l'UAW. L'usine Stellantis de Belvidere a fermé cette année, laissant 1.300 salariés sans emploi. Shawn Fain, a promis de faire annuler cette décision et le gouvernement de Joe Biden et l'Etat de l'Illinois ont offert de garantir des subventions afin de moderniser l'usine. L'Illinois a également fait l'acquisition de 70 hectares de terrain adjacents à l'usine d'assemblage. Aucun compromis n'a encore été trouvé entre General Motors et les négociateurs de l'UAW. Shawn Fain a indiqué que le syndicat allait étendre sa grève dans l'usine de GM de Spring Hill, dans le Tennessee. "Nous sommes déçus du refus inutile et irresponsable de GM concernant un accord équitable", a-t-il dit dans un communiqué envoyé à Reuters. Les grèves dans le secteur automobile américain à l'appui de revendications salariales sont entrées dans leur septième semaine. (Rédigé par Sayantani Ghosh; version française Camille Raynaud)