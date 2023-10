États-Unis: Stabilité des inscriptions au chômage, à 209?.000

PARIS (Reuters) - Les inscriptions au chômage sont restées stables aux Etats-Unis lors de la semaine au 7 octobre, à 209.000, après avoir atteint le même chiffre (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 210.000 inscriptions au chômage. Les inscriptions de la semaine au 30 septembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 207.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 206.250 contre 209.250 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,702 million lors de la semaine au 30 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,672 million (révisé) la semaine précédente. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)