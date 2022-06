Etats-Unis : Six morts dans des fusillades en Pennsylvannie et dans le Tennessee

(Reuters) - Au moins six personnes sont décédées et 25 autres ont été blessées dans des fusillades qui se sont tenues à Philadelphie, en Pennsylvanie, et à Chattanooga, dans le Tennessee, a indiqué dimanche la police.

Plusieurs tireurs ont ouvert le feu samedi soir vers minuit heure locale dans une rue animée de Philadelphie, tuant deux hommes et une femme, selon les autorités.

Dans une autre fusillade qui s'est passée dimanche près d'un bar à Chattanooga, dans le Tennessee, trois personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées.

Deux des victimes sont décédées de blessures par balle et une autre a succombé à ses blessures après avoir été percutée par un véhicule alors qu'elle tentait de fuir la scène.

Aucun suspect ne se trouvait en garde à vue pour l'instant.

Dans un autre incident survenu dimanche matin, trois personnes ont été tuées à Saginaw, dans le Michigan, selon le média Mlive.com, qui cite la police locale.

Ces derniers évènements s'ajoutent aux récentes fusillades qui ont fait en tout 36 morts : dix dans une épicerie à Buffalo, dans l'Etat de New York, 21 dans une école primaire à Ulvade, au Texas, et quatre autres dans un centre médical de Tulsa en Oklahoma.

Selon le centre de recherche Gun Violence Archive, les Etats-Unis ont enregistré 239 fusillades de masse depuis le début de l'année.

A Philadelphie, la police explique qu'au moins trois incidents ont impliqué des armes à feu sur la rue animée de South Street.

Un seul des incidents était mortel. La police pense qu'il s'agit d'une bagarre entre deux hommes qui aurait dégénéré. Les deux hommes auraient ouvert le feu l'un contre l'autre et l'un d'entre eux est décédé.

Un policier présent a ouvert le feu sur le survivant. Ce dernier, que l'on pense blessé, a fait tomber son arme mais s'est échappé, précisent les autorités.

Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a qualifié l'évènement d'"horrible, méprisable et insensé".

Selon le Philadelphia Inquirer, les personnes décédées étaient âgées de 22, 27 et 34 ans, tandis que les personnes blessées étaient âgées de 17 à 69 ans.

Plusieurs tireurs étaient également présents à Chattanooga, dans le Tennessee, mais les autorités estiment qu'il s'agit d'un incident isolé et qu'il n'y a pas actuellement de menace pour la sécurité publique.

Le président américain Joe Biden a exhorté jeudi le Congrès à interdire les fusils d'assaut, à renforcer les vérifications pour l'obtention d'armes à feu et à mettre en place d'autres mesures de contrôle pour mettre fin aux tueries de masse dans le pays.

(Reportage Kanishka Singh à Washington, version française Matthieu Protard et Caroline Pailliez)