États-Unis, Royaume-Uni, Danemark et Pays-Bas vont envoyer des missiles de défense antiaérienne à l'Ukraine

États-Unis, Royaume-Uni, Danemark et Pays-Bas vont envoyer des missiles de défense antiaérienne à l'Ukraine













LONDRES, 15 juin (Reuters) - Les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark vont s'associer pour envoyer à l'Ukraine des équipements de défense antiaérienne, dont des centaines de missiles, afin de l'aider à lutter contre les forces russes, ont annoncé les pays dans une déclaration commune. La livraison des équipements a déjà commencé et devrait être achevée "d'ici plusieurs semaines", selon la déclaration commune fournie par le gouvernement britannique, avant une réunion à Bruxelles du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine dirigé par les États-Unis. (Reportage Sachin Ravikumar, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)