Etats-Unis : Recul des ventes au détail en octobre, la demande ralentit

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont reculé en octobre, signe d'un ralentissement de la demande qui pourrait renforcer les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) en a fini avec le relèvement de ses taux d'intérêt. Les données publiées mercredi par le département du Commerce montrent que ces ventes se sont contractées de 0,1% le mois dernier, contre une baisse de 0,3% attendue en moyenne par les économistes interrogés par Reuters, après une hausse de 0,9% en septembre (révisé de +0,7%). Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, elles ont en revanche enregistré une progression de 0,2%, conforme aux attentes, après une augmentation de 0,7% le mois précédent (révisé de 0,6%). Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB). Mardi, d'autres statistiques officielles ont montré que les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avaient décéléré plus fortement que prévu en octobre, l'indice ayant affiché une croissance nulle d'un mois sur l'autre et un ralentissement à +3,2% sur un an. Ce rapport, combiné au ralentissement de la croissance de l'emploi et des salaires, a conduit les économistes à conclure que l'actuel cycle de resserrement monétaire de la Fed, entamé en mars 2022, était désormais à son apogée. Les marchés financiers anticipent même une baisse des taux en mai prochain, selon le baromètre FedWatch du groupe CME, alors que l'objectif des taux des fonds fédéraux évolue actuellement dans une fourchette de 5,25%-5,50% après un relèvement de 525 points de base en un peu plus d'un an et demi. Le repli des ventes au détail suggère que les consommateurs commencent à ressentir la pression exercée par la hausse des taux d'intérêt, la plupart des ménages à faibles revenus comptant sur les cartes de crédit pour financer leurs achats après avoir épuisé les économies excédentaires accumulées pendant la pandémie de COVID-19. A Wall Street, les contrats à terme accroissent leurs gains après la publication des chiffres des ventes au détail, ainsi que de la statistique des prix à la production aux Etats-Unis qui affiche un ralentissement plus important que prévu. Le Dow Jones avance de 0,18%, le Standard & Poor's 500 de 0,22% et le Nasdaq de 0,44% dans les contrats futurs. (Reportage Lucia Mutikani, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)