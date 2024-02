Etats-Unis: Récompense de $15 mlns pour trouver les chefs de Lockbit

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis proposent jusqu'à 15 millions de dollars (13,9 millions d'euros) de récompense pour toute information permettant d'identifier ou de localiser les dirigeants du réseau de cybercriminels Lockbit, a annoncé mercredi le département d'Etat. Les polices américaine, britannique et européenne ont annoncé mardi une vaste opération policière internationale visant à frapper au coeur de l'infrastructure de Lockbit, spécialisé dans les attaques par rançongiciels ("ransonware"). Le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête contre ce réseau en 2020, a déclaré que la France participait à cette opération internationale, Lockbit ayant fait "plus de 200" victimes dans le pays, "parmi lesquelles des hôpitaux, des mairies et des sociétés de toutes tailles". Des enquêteurs français ont ainsi participé à l'arrestation de suspects en Ukraine et en Pologne et à des perquisitions. A lire aussi... La police ukrainienne a précisé mercredi que les suspects arrêtés en Ukraine étaient un père et son fils dont elle n'a pas donné l'identité. "Des enquêteurs ont mené un certain nombre de fouilles aux domiciles de pirates informatiques à Ternopil au cours desquelles des téléphones portables et du matériel informatique utilisés pour des activités illégales ont été saisis", a dit la police ukrainienne. En Pologne, la police a identifié le suspect arrêté à Varsovie comme un homme de 38 ans. Le parquet de Paris a prévenu mardi que l'enquête allait se poursuivre "pour identifier et interpeller d'autres membres du groupe". (Katharine Jackson et Paul Grant à Washington, Yuliia Dysa à Kyiv et James Pearson à Londres, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)