Etats-Unis: Ralentissement du secteur des services en juillet et hausse des prix-ISM

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La croissance dans le secteur des services aux Etats-Unis a ralenti en juillet, tandis que les entreprises ont dû faire face à une hausse des prix, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée jeudi. L'indice ISM des services s'est établi le mois dernier à 52,7 après 53,9 en juin alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 53,0. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. Le sous-indice des prix acquittés a accéléré à 56,8 contre 54,1 en juin, ce qui donne à penser qu'il faudra plus de temps que prévu pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine, malgré un relèvement de ses taux d'intérêt de 525 points de base depuis mars 2022. Certains économistes considèrent la sous-indice ISM des prix payés dans les services comme un bon indicateur avancé de l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE). La composante des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services est passée de 55,5 à 55,0 en juillet, tandis que l'emploi a ralenti en juillet, à 50,7 après 53,1. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)