États-Unis : Quatre morts et plusieurs blessés dans une fusillade en Alabama

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade qui s'est produite samedi soir à l'occasion d'une fête d'anniversaire dans la petite ville de Dadeville, en Alabama, a déclaré le service de police de l'État lors d'une conférence de presse organisée dimanche matin. Une chaîne de télévision locale, citant des enquêteurs sur place, a rapporté que plus de 20 personnes avaient été blessées dans la fusillade. Les forces de l'ordre n'ont pas souhaité répondre aux questions ou donner plus de détails lors de la conférence de presse. La fusillade s'est produite vers 22h34 samedi, selon la police. Les autorités n'ont fourni aucune information sur ses causes et on ne sait pas si des suspects ont été placés en détention. La gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey, a déclaré dimanche matin sur Twitter qu'elle restait "étroitement informée" par les forces de l'ordre. "Ce matin, je suis en deuil avec les habitants de Dadeville et mes concitoyens de l'Alabama", a-t-elle écrit. "Les crimes violents n'ont PAS leur place dans notre État." Lundi, un employé de banque a abattu cinq collègues et blessé neuf autres personnes sur son lieu de travail à Louisville (Kentucky). Le 27 mars, trois enfants de 9 ans et trois membres du personnel ont été tués dans une école chrétienne privée de Nashville (Tennessee) par un ancien élève. Les fusillades de masse sont devenues monnaie courante aux États-Unis. Plus de 146 ont été recensées jusqu'à présent en 2023, soit le nombre le plus élevé à ce stade de l'année depuis au moins 2016, selon l'organisation à but non lucratif des Archives de la violence armée (Gun Violence Archive). Celui-ci définit une fusillade de masse comme une fusillade ayant fait au moins quatre morts, sans compter le tireur. (Reportage de Julia Harte et Hannah Lang, version française Benjamin Mallet)