États-Unis: Quatorze enfants, une enseignante tués dans une fusillade dans une école du Texas

(Reuters) - Un homme armé a mené mardi une attaque dans une école élémentaire du sud du Texas, tuant 14 enfants et une enseignante, a déclaré le gouverneur de l'Etat américain, Greg Abbott, précisant que l'assaillant, âgé de 18 ans, était décédé semble-t-il lors de l'intervention des forces de l'ordre.

L'attaque est survenue en milieu de journée à l'école primaire Robb, dans la ville d'Uvalde, située à environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio.

"Il a fait feu et tué de manière horrible, incompréhensible, 14 écoliers et un enseignant", a dit Greg Abbott en conférence de presse, indiquant que l'assaillant s'appelait Salvador Ramos. "Le tireur est mort, et il semble que les officiers intervenus l'ont tué".

D'après la chaîne de télévision CNN, l'assaillant s'est rendu en voiture à l'établissement scolaire, où il est entré avec un fusil et une arme de poing.

L'hôpital universitaire de San Antonio a fait savoir via Twitter qu'il soignait deux personnes blessées lors de la fusillade - une enfant et une adulte - et considérées dans un état grave.

(Reportage Steve Gorman à Los Angeles; version française Jean Terzian)