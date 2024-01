Etats-Unis/Présidentielle : Nikki Haley en quête de soutien au New Hampshire pour contrer Trump

Crédit photo © Reuters

MANCHESTER, New Hampshire (Reuters) - Les électeurs du New Hampshire voteront mardi dans le cadre de la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine de novembre, dans un match qui oppose désormais Nikki Haley au favori Donald Trump après le retrait de Ron DeSantis. L'ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies sous la présidence de Donald Trump a besoin d'une victoire ou d'un solide résultat à la deuxième place pour pouvoir se maintenir dans la course. La prochaine primaire républicaine aura lieu en Caroline du Sud, un Etat dont elle a été gouverneure entre 2011 et 2017 et où Donald Trump caracole également en tête dans les sondages. Au New Hampshire, Nikki Haley a cherché à gagner le vote des femmes et intensifié ses critiques à l'égard de Donald Trump, dénonçant l'affinité de l'ancien président avec des personnalités comme le Russe Vladimir Poutine et le Nord-Coréen Kim Jong-un. Nikki Haley s'en est pris également à l'âge et à l'acuité mentale de Donald Trump, attaques qu'elle adresse aussi régulièrement au président actuel Joe Biden, en lice pour un nouveau mandat dans le camp démocrate. Pour Donald Trump, une victoire retentissante dans le New Hampshire - après celle dans l'Iowa - lui ouvrirait la voie vers l'investiture républicaine et constituerait une démonstration de force alors même que l'ancien président est visé par plusieurs procédures judiciaires. (Reportage Gram Slattery, James Oliphant et Nathan Layne; Rédigé par Jeff Mason ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)