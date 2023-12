Etats-Unis: Premier lancement d'une fusée New Shepard de Blue Origin depuis 15 mois

WASHINGTON (Reuters) - La société américaine Blue Origin, fondée par le patron d'Amazon Jeff Bezos, a tiré mardi sa première fusée New Shepard depuis un accident survenu il y a 15 mois, selon la retransmission en direct de l'évènement. La fusée suborbitale a décollé du site de Van Horn, au Texas, et est montée à 106 km de hauteur pour déployer des sondes de recherche scientifique avant que son propulseur ne revienne atterrir intact quelques minutes plus tard. L'an dernier, l'étage de propulsion de la fusée avait explosé en vol, sans faire de victime, entraînant une suspension du programme. L'enquête a conclu que l'explosion avait été provoquée par une température excessive du moteur. (Rédigé par Joey Roulette à Washington, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)