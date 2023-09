Etats-Unis: Plusieurs écrivains célèbres poursuivent OpenAI pour violation des droits d'auteur

(Reuters) - Une organisation professionnelle américaine a intenté au nom de plusieurs écrivains célèbres un procès devant le tribunal fédéral de Manhattan à l'encontre de la société OpenAI, qu'elle accuse d'avoir illégalement entraîné son populaire outil ChatGPT, basé sur l'intelligence artificielle, à partir de leurs œuvres. Parmi les écrivains concernés figurent John Grisham, Jonathan Franzen, George Saunders, Jodi Picoult, George R.R. Martin ou encore Michael Connelly. La proposition de recours collectif déposée mardi en fin de journée par l'Authors Guild, la plus importante organisation d'écrivains aux États-Unis, s'ajoute à plusieurs autres actions intentées par des auteurs, propriétaires de code source et artistes visuels contre des fournisseurs d'IA générative. Outre OpenAI, soutenu par Microsoft, des actions similaires sont en cours contre Meta Platforms et Stability AI au sujet des données utilisées pour entraîner leurs IA. OpenAI et d'autres partisans de l'intelligence artificielle estiment que l'utilisation de données prisent sur Internet pour entraîner les IA génératives constituent un usage loyal en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur. Un porte-parole d'OpenAI a déclaré mercredi que la société respectait les droits des auteurs et qu'elle avait "des conversations productives avec de nombreux créateurs dans le monde entier, y compris l'Authors Guild". Mary Rasenberger, directrice éxécutive de l'Authors Guild, a déclaré dans un communiqué que les auteurs "doivent pouvoir contrôler si et comment leurs œuvres sont utilisées par l'IA générative" afin de "préserver notre littérature". Dans sa plainte, l'Authors Guild affirme que les ensembles de données utilisés pour entraîner le grand modèle de langage de programmation d'OpenAI à répondre à des messages humains comprenaient des textes issus des livres des auteurs et qui ont pu être tirés d'éditions "pirates" illégalement mises en ligne. (Blake Brittain à Washington ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)