États-Unis: Pelosi va abandonner la direction démocrate à la Chambre

par Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Nancy Pelosi, première femme à présider la Chambre des représentants aux Etats-Unis, a annoncé qu'elle ne briguerait pas la direction démocrate lors du renouvellement de ce poste à la fin du mois, jeudi au lendemain de la courte défaite de son parti face aux républicains aux élections de mi-mandat.

Âgée de 82 ans, la Californienne restera toutefois à la Chambre où elle continuera de représenter sa circonscription de San Francisco comme elle le fait depuis 35 ans.

Hakeen Jeffries, élu de New York âgé de 52 ans, devrait lui succéder comme chef de file des démocrates à la Chambre des représentants. Si cette hypothèse se concrétisait, il deviendrait le premier Noir à diriger une des deux principales formations au Congrès. Le vote doit avoir lieu le 30 novembre.

Elue à la Chambre en 1987, dirigeante du groupe démocrate depuis vingt ans, présidente ("speaker") de la Chambre pendant les périodes majoritaires pour son parti, entre 2007 et 2011 et de 2019 à aujourd'hui, Nancy Pelosi a supervisé l'adoption de lois emblématiques sous les présidences de Barack Obama et Joe Biden, ainsi que deux procès en "impeachment" (destitution) de Donald Trump en 2019 et 2021.

Joe Biden a salué sur Twitter "l'une des plus importantes présidentes de la Chambre des représentants de l'histoire" américaine et loué son "patriotisme" et sa "dignité".

Nancy Pelosi a annoncé sa décision devant la Chambre dans un discours auquel n'assistait pas son probable futur successeur au poste de speaker, le républicain Kevin McCarthy.

"La démocratie américaine est majestueuse mais elle est fragile. Beaucoup d'entre nous ont témoigné en première ligne de cette fragilité, de manière tragique", a-t-elle déclaré par allusion à l'assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole le 6 janvier 2021.

Le mari de Nancy Pelosi, Paul, a été violemment agressé à son domicile fin octobre par un homme qui demandait à voir la présidente de la Chambre des représentants.

(Rami Ayyub et Susan Heavey; version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)