Etats-Unis : Pas certain que la Fed ait relevé suffisamment ses taux, dit Kashkari

Crédit photo © Reuters

par Michael S. Derby NEW YORK (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mercredi n'être pas encore certain que la banque centrale en ait fini avec le relèvement de ses taux d'intérêt alors que les preuves de la solidité de l'économie sont nombreuses. S'exprimant sur CNBC, Neel Kashkari a dit ne pas pouvoir affirmer que les taux ont été suffisamment relevés pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Il a ajouté s'attendre à ce que la banque centrale maintienne ses taux à un niveau élevé en 2024, après une probable ultime hausse cette année. (Reportage Michael S. Derby, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)