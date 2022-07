États-Unis: Nouvelle baisse de l'indice ISM manufacturier

WASHINGTON (Reuters) - La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en juin et l'indice des nouvelles commandes est passé en contraction pour la première fois en deux ans, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée vendredi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 53,0, au plus bas depuis juin 2020, contre 56,1 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 54,9.

Le sous-indice des nouvelles commandes a fléchi à 49,2 après 55,1 et celui de l'emploi a reculé à 47,3 après 49,6 en mai.

La composante des prix acquittés est ressortie à 78,5 après 82,2.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)