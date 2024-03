Etats-Unis : Nikki Haley se retire des primaires républicaines pour la présidentielle, selon une source

Etats-Unis : Nikki Haley se retire des primaires républicaines pour la présidentielle, selon une source













Crédit photo © Reuters

par Gram Slattery et Joseph Ax CHARLESTON (Caroline du Sud) (Reuters) - Nikki Haley va se retirer des primaires organisées par le Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine, a appris mercredi Reuters d'une source proche du dossier, laissant la voie libre à Donald Trump pour affronter le président sortant Joe Biden en novembre. Nikki Haley fera un bref discours depuis Charleston en Caroline du Sud à 15h00 GMT pour annoncer la fin de sa campagne, selon cette source. L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu ne soutiendra pas officiellement son ancien rival Donald Trump, a ajouté la source. A lire aussi... Nikki Haley était la dernière concurrente en lice face à Donald Trump pour l'investiture républicaine. Lors du "Super Tuesday", l'ancien locataire de la Maison blanche a remporté 14 des 15 Etats en jeu, notamment la Californie et le Texas qui comptent de nombreux délégués, alors que Nikki Haley s'est seulement imposée dans le Vermont, faible pourvoyeur de délégués. (Version française Nicolas Delame et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)