Etats-Unis : Nikki Haley se retire des primaires républicaines pour la présidentielle

Crédit photo © Reuters

par Gram Slattery et Joseph Ax CHARLESTON (Caroline du Sud) (Reuters) - Nikki Haley a annoncé mercredi son retrait des primaires organisées par le Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine, laissant la voie libre à Donald Trump pour affronter le président sortant Joe Biden en novembre. Nikki Haley a officialisé la fin de sa campagne lors d'un bref discours depuis Charleston, en Caroline du Sud, au lendemain du "Super Tuesday" qui a vu son rival Donald Trump l'emporter dans 14 des 15 Etats en jeu. "Le temps est venu de suspendre ma campagne", a-t-elle déclaré. "Je n'ai aucun regret". A lire aussi... L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu sous la présidence de Donald Trump s'est abstenue de soutenir de façon officielle l'ancien locataire de la Maison blanche. "C'est maintenant à Donald Trump de gagner les votes de ceux qui sont dans notre parti et au-delà", a-t-elle dit. "Et j'espère qu'il y parviendra." Nikki Haley était la dernière concurrente en lice face à Donald Trump pour l'investiture républicaine. Elle n'a jamais réellement réussi à s'imposer auprès des électeurs républicains face à l'ancien président, dont la popularité ne souffre aucunement de la litanie de procédures judiciaires ouvertes contre lui. Les Américains se préparent désormais, sans enthousiasme, à un nouveau duel entre Donald Trump, 77 ans, et Joe Biden, 81 ans, après celui de 2020 - un premier match retour dans le scrutin présidentiel depuis 1956. La campagne présidentielle promet d'être très conflictuelle dans un pays déjà fortement polarisé. Joe Biden présente Donald Trump comme un danger pour la démocratie; l'ancien homme d'affaires continue de clamer pour sa part l'avoir emporté en 2020. (Version française Nicolas Delame, Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)