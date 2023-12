Etats-Unis : Netflix devrait dépasser Disney+ sur les recettes publicitaires en 2024 - étude

par Chavi Mehta (Reuters) - Netflix devrait dépasser Disney+, la plate-forme de streaming vidéo de Walt Disney, en termes de recettes publicitaires aux Etats-Unis l'an prochain, à la faveur de l'engouement pour son offre financée par la publicité et de l'efficacité de la campagne de répression contre le partage de mots de passe par les utilisateurs, montre une étude d'Insider Intelligence. Les recettes publicitaires du pionnier du streaming devraient bondir de 50,3% à environ un milliard de dollars en 2024, précise cette étude transmise en exclusivité à Reuters. En comparaison, les recettes publicitaires de Disney+ devraient croître de 16,1% à environ 912 millions de dollars sur la même période. Disney devrait cependant boucler l'année en cours avec des recettes publicitaires supérieures d'environ 100 millions de dollars sur son concurrent. Les prévisions pour 2024 d'Insider Intelligence suggèrent que les mesures prises par Netflix pour lutter contre le partage de mots de passe, une pratique qui permet à certains utilisateurs d'accéder aux services de la plate-forme sans avoir à souscrire un abonnement, commencent à porter leurs fruits. La marque au logo rouge a ainsi conquis près de 9 millions d'abonnés supplémentaires au cours du trimestre clos en septembre, l'offre financée par la publicité représentant près d'un tiers des nouveaux abonnements. Netflix a également relevé en octobre les tarifs de ses forfaits sans publicité afin d'inciter davantage de clients à opter pour l'offre moins chère avec publicité, lancée en novembre 2022 pour environ sept dollars par mois aux Etats-Unis. La plate-forme est en outre parvenue à vendre des publicités à un prix légèrement supérieur à celui de ses concurrents en tirant parti de la demande des annonceurs qui attendaient depuis des années une offre financée par la publicité, note Ross Benes, analyste chez Insider Intelligence. "Comme les téléspectateurs ont tendance à passer davantage de temps quotidiennement avec Netflix qu'avec d'autres services de streaming, les revenus publicitaires de Netflix sont susceptibles d'augmenter de manière significative", ajoute-t-il. Disney pourrait néanmoins réduire l'écart avec Netflix grâce à l'association dans une seule application de Disney+ et de Hulu, indique l'étude d'Insider Intelligence. Environ 5% des abonnés de Netflix aux Etats-Unis regardent actuellement des publicités, contre 17% pour Disney+. En 2024, environ un cinquième des abonnés de Disney pourrait être exposé à la publicité, tandis que chez Netflix, ce chiffre pourrait grimper à 7,5%. "Il (Disney) mise une grande partie de l'avenir de l'entreprise sur ce service de streaming et la publicité a toujours été un élément clé de ce service", note Ross Benes. (Reportage Chavi Mehta à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)