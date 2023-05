Etats-Unis: Négociations de dernière minute entre scénaristes et studios pour éviter une grève

Crédit photo © Reuters

LOS ANGELES (Reuters) - Les scénaristes et les studios de production d'Hollywood aux Etats-Unis ont entamé lundi des négociations de dernière minute pour tenter d'éviter une grève qui perturberait la production de films dans un secteur d'activité confronté à des changements radicaux. Le syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America, pourrait appeler à des arrêts de travail dès ce mardi si aucun accord n'est trouvé avec les sociétés de production comme Walt Disney Co et Netflix Inc. Il s'agirait alors de la première grève des scénaristes de ces quinze dernières années. Les scénaristes, qui disent souffrir financièrement, réclament des augmentations de rémunérations et de meilleures conditions de travail. Ils estiment devoir travailler plus tout en gagnant moins. L'intelligence artificielle est un autre sujet sur la table des négociations. La WGA veut des garanties pour empêcher les studios d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux scénarios à partir de scénarios existants. Ils veulent également s'assurer qu'on ne leur demandera pas de retravailler des projets de scénarios créés par l'intelligence artificielle. (Reportage Lisa Richwine et Dawn Chmielewski, version française Matthieu Protard)