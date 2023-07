Etats-Unis: McCarthy envisage d'ouvrir une enquête en destitution contre Biden

par David Morgan WASHINGTON (Reuters) - Le "speaker" de la Chambre américaine des représentants, le républicain Kevin McCarthy, a déclaré mardi qu'il envisageait d'ouvrir une enquête en destitution contre Joe Biden si son administration ne parvenait pas à fournir les informations demandées par les comités enquêtant sur le président américain et sa famille. Trois comités de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, enquêtent sur des accusations de malversations financières visant Joe Biden, son fils, Hunter Biden, et d'autres membres de la famille du président. La Maison blanche a qualifié ces accusations de "folles théories conspirationnistes". "Les comités continuent de mener leurs enquêtes", a déclaré Kevin McCarthy aux journalistes. "Si les départements exécutifs fédéraux (...) refusent de nous permettre d'accéder aux informations que nous demandons, cela pourrait mener à une enquête en destitution." Les républicains ont évoqué l'idée d'ouvrir une procédure en destitution contre Joe Biden peu après avoir remporté une majorité à la Chambre des représentants. Les déclarations de Kevin McCarthy interviennent alors que Hunter Biden doit comparaître mercredi devant un tribunal du Delaware pour répondre de deux chefs d'accusation de non-paiement volontaire de l'impôt et de délits liés à la possession d'armes à feu. Le fils du président américain a accepté de plaider coupable pour deux délits de non-paiement délibéré de l'impôt sur le revenu et de conclure un accord qui pourrait lui éviter une condamnation pour un délit lié aux armes à feu. (Avec la contribution de Steve Holland; version française Camille Raynaud)