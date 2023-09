Etats-Unis: Les ventes au détail augmentent plus que prévu en août

Etats-Unis: Les ventes au détail augmentent plus que prévu en août













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en août d'un mois sur l'autre, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce. Ces ventes ont progressé de 0,6% le mois dernier, contre +0,2% attendu en moyenne par les économistes interrogéspar Reuters, après une hausse de 0,5% en juin (révisé de 0,7%). Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, elles ont enregistré une progression de 0,1% après une augmentation de 0,7% le mois précédent (révisé de 1%). Le consensus était d'une baisse de 0,1%. Cette catégorie est la plus proche de la composante desdépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul duproduit intérieur brut (PIB). (Rédigé par Victor Goury-Laffont)