Etats-Unis: Les services se maintiennent, la production industrielle chute

Etats-Unis: Les services se maintiennent, la production industrielle chute













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'activité des entreprises du secteur privé s’affaiblit aux Etats-Unis ce mois-ci avec une contraction plus forte qu’anticipée de l’industrie manufacturière, mais les services demeurent en territoire d’expansion, montrent vendredi les résultats préliminaires des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat. Le PMI des services est passé de 54,9 en mai à 54,1 en juin, son cinquième mois d’expansion. Celui du secteur manufacturier a accentué sa contraction à 46,3, contre 48,4 en mai et des anticipations à 48,5. L'indice PMI composite "flash" a décéléré à 53, après 54,3 le mois dernier. La barre des 50 sépare croissance et baisse de l'activité. (Reportage Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)