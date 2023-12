Etats-Unis : Les salariés syndiqués de DHL votent pour autoriser une grève

(Reuters) - Les salariés syndiqués du groupe allemand de transport international de colis DHL à l'aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) aux Etats-Unis ont voté à une "écrasante majorité" pour autorisé le recours à la grève, a annoncé dimanche l'internationale des routiers (International Brotherhood of Teamsters). Le résultat du scrutin permet au comité de DHL Teamsters en charge des négociations d'appeler à tout moment à des arrêts de travail si DHL ne propose pas un contrat "juste" à 1.100 salariés travaillant au chargement et au déchargement des avions sur le principal hub de logistique du groupe en Amérique du Nord, a ajouté l'organisation syndicale. Le syndicat Teamsters représente plus de 6.000 employés de DHL à travers les Etats-Unis. (Shivani Tanna à Bangalore, Gilles Guillaume pour la version française)