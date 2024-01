Etats-Unis: Les responsables militaires n'ont rien su de l'hospitalisation du secrétaire à la Défense au début

WASHINGTON (Reuters) - La numéro deux du ministère américain de la Défense n'a pas été informée de l'hospitalisation du secrétaire à la Défense Lloyd Austin au moment de sa prise de fonctions le 2 janvier, selon un reportage de CNN diffusé dimanche. La secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, n'a été informée que deux jours plus tard de l'admission, le jour de l'An, du chef du Pentagone au centre médical militaire national Walter Reed, rapporte CNN, citant deux responsables de la défense non identifiés. Selon les informations de Reuters citant un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat, le président Joe Biden n'a été informé de cette hospitalisation que jeudi soir. Le Pentagone a fait savoir dimanche dans un communiqué qu'Austin s'était entretenu la veille avec Biden. Lloyd Austin se situe juste après Joe Biden dans la chaîne de commandement de l'armée américaine et sa mission exige qu'il soit disponible à tout moment pour répondre à toute crise impliquant la sécurité nationale. Lloyd Austin, qui est âgé de 70 ans, a écrit samedi dans un communiqué qu'il assumait "l'entière responsabilité" du secret entourant son hospitalisation pour un problème de santé non précisé. Un porte-parole du Pentagone a déclaré qu'Austin était toujours hospitalisé et qu'il "se remettait bien". Le Pentagone a également fait savoir qu'Austin avait été en contact avec Hicks, le président des chefs d'état-major interarmées, le général Charles Q. Brown, et ses supérieurs, mais il n'a pas précisé quand il sortirait de l'hôpital. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré dimanche lors d'une conférence de presse qu'il "n'était pas au courant de son problème médical" et qu'il s'était entretenu avec Lloyd Austin le week-end dernier. "J'ai vraiment hâte de le voir complètement rétabli et de travailler à ses côtés", a déclaré Antony Blinken. (Reportage Hannah Lang, avec Susan Heavey et Valerie Volcovici à Washington ; Version française Elizabeth Pineau)