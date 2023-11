Etats-Unis : Les responsables de la Fed ont prôné une approche prudente sur les taux-"minutes"

WASHINGTON (Reuters) - Les responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) sont convenus lors de leur dernière réunion qu'ils pouvaient adopter une approche prudente sur les taux d'intérêt, estimant que de nouvelles hausses seraient nécessaires seulement "si" des données suggéraient des progrès insuffisants contre l'inflation. D'après le compte-rendu publié mardi de la réunion de politique monétaire des 31 octobre-1er novembre, "tous les participants sont convenus que le comité (de politique monétaire de la Fed) était en position de procéder avec prudence". "Les participants ont noté qu'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire serait approprié si des informations indiquaient que les progrès vers l'objectif d'inflation (de 2% de la Fed) étaient insuffisants", est-il écrit. Ces "minutes" montrent que les responsables de la banque centrale américaine ont dû composer avec des signaux économiques contradictoires lors de leur réunion, à l'issue de laquelle ils ont à nouveau décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés. L'économie américaine venait d'enregistrer une croissance annuelle de 4,9% au troisième trimestre, un rythme considéré comme inflationniste, tandis que les marchés financiers ont relevé les coûts d'emprunts pour les ménages, les entreprises et le gouvernement américains, laissant craindre un impact sur la croissance économique et l'emploi supérieur à ce qui est jugé nécessaire pour rapprocher l'inflation de l'objectif de 2%. L'inflation est "restée bien au-dessus" de cet objectif, est-il noté dans les minutes, ce qui devrait contraindre la politique de la Fed à "rester sur une position restrictive pendant quelque temps", jusqu'à ce que l'inflation recule "de manière durable". En fixant des conditions à un éventuel nouveau relèvement des taux et en se focalisant davantage sur la durée durant laquelle les taux actuels pourraient devoir être maintenus, comme le montre le compte-rendu, la Fed a marqué un virage important dans le cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022 pour enrayer l'inflation galopante. Les responsables de la banque centrale américaine semblent s'accorder sur une approche écartant des relèvements supplémentaires mais sans aller jusqu'à l'affirmer, alors que l'inflation, à 3,4% selon l'indicateur privilégié par la Fed, reste bien supérieure à son objectif. (Reportage Howard Schneider; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)