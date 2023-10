Etats-Unis: Les républicains désignent Scalise comme potentiel 'speaker' de la Chambre

par David Morgan WASHINGTON (Reuters) - Les républicains, majoritaires à la Chambre américaine des représentants, ont choisi mercredi Steve Scalise pour occuper le poste de 'speaker', ont déclaré des élus, laissant entrevoir la fin du feuilleton de la succession de Kevin McCarthy, déchu de son poste la semaine dernière après des querelles internes. Actuel numéro deux dans la hiérarchie des républicains à la chambre basse du Congrès, Steve Scalise doit désormais remporter un vote en session plénière sur sa nomination pour devenir officiellement le 'speaker' de la Chambre, contrôlée de peu par ses pairs - 221 sièges contre 212 aux démocrates. Lors d'un vote à bulletins secrets organisé à huis clos, Steve Scalise a été préféré à Jim Jordan, qui préside la commission des Affaires judiciaires de la Chambre. Agé de 58 ans, il a obtenu le soutien de nombreux élus républicains de longue date et de "poids lourds" du parti. Reste à savoir si les alliés de Jim Jordan soutiendront la nomination de Steve Scalise lors du vote devant l'ensemble de la Chambre des représentants, alors que les querelles internes ont été mises en exergue à propos de Kevin McCarthy. Il avait fallu à celui-ci, en janvier dernier, 15 tours de scrutin pour être nommé - du jamais-vu dans l'histoire de la Chambre. La nécessité de ne pas laisser davantage vacant le siège de speaker a été renforcée par la crise en Israël, afin que la Chambre puisse voter d'éventuelles mesures et approuver des aides supplémentaires à l'Ukraine, entre autres. "Il est très, très important que ce Congrès se remette au travail", a déclaré Steve Scalise, qui avait assuré mardi soir, lors de discussions à huis clos, qu'il soutiendrait Jim Jordan si celui-ci était choisi, et vice-versa. La rébellion de seulement huit élus républicains a suffi la semaine dernière pour provoquer la chute de Kevin McCarthy, laissant entrevoir les potentielles difficultés que pourrait rencontrer le nouveau speaker. (Reportage David Morgan, avec Moira Warburton et Richard Cowan; version française Jean Terzian)