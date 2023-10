États-Unis: Les prix à la consommation progressent plus que prévu en septembre

(Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% sur un mois en septembre, un chiffre supérieur aux attentes, montrent les statistiques officielles publiées jeudi par le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne attendaient une hausse de 0,3%. L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 3,7% le mois dernier sur un an, stable par rapport à août, alors que le consensus attendait un ralentissement à 3,6% en rythme annuel. L'indice des prix de base ("core CPI"), qui exclut les produits alimentaires et l'énergie, a augmenté en septembre de 0,3% sur un mois et de 4,1% sur un an, en ligne avec les attentes du consensus. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)