États-Unis : Les offres d'emploi au plus bas depuis près de deux ans en février

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les ouvertures de postes aux Etats-Unis ont reculé en février à leur plus bas niveau depuis près de deux ans, ce qui laisse présager un refroidissement du marché du travail. Le nombre d'offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'oeuvre, a diminué de 632.000 pour atteindre 9,9 millions fin février, le niveau le plus bas depuis mai 2021, selon la dernière enquête "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail publiée mardi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient 10,4 millions d'ouvertures de postes en février. Le nombre d'offres d'emploi de janvier a par ailleurs été révisé à la baisse pour s'établir à 10,6 millions d'offres d'emploi au lieu des 10,8 millions précédemment annoncées. Cette statistique est suivie de près au sein de la Fed pour déterminer l'évolution de la politique monétaire. (Reportage Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)