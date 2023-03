États-Unis : Les inscriptions au chômage remontent à plus de 200.000

WASHINGTON (Reuters) - Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis à 211.000 durant la semaine au 4 mars, a annoncé jeudi le département du Travail, mais la tendance sous-jacente suggèrent que le marché du travail reste tendu. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 195.000 inscriptions la semaine dernière. Celles de la semaine précédente ont été confirmées à 190.000. Les demandes étaient restées sous le seuil de 200.000 pendant sept semaines d'affilée, ce qui indique que les suppressions d'emplois dans le secteur de la technologie n'ont pas eu d'impact significatif sur le marché du travail. Des données publiées mercredi ont montré qu'il y avait en janvier 1,9 offre d'emploi pour chaque chômeur. Dans son "Livre beige" sur l'état de la conjoncture aux Etats-Unis publié mercredi, la Fed a jugé "solide" le marché de l'emploi en février, signalant également que "trouver des travailleurs avec les compétences ou l'expérience souhaitées restait difficile". La moyenne mobile sur quatre semaines des inscriptions, qui rend mieux compte des évolutions de fond en atténuant la volatilité hebdomadaire, a augmenté à 197.000 contre 193.000 la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,718 lors de la semaine au 25 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,649 la semaine précédente. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)