Etats-Unis: Les futures normes d'économie de carburant pourraient coûter 3 milliards de dollars à Stellantis

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le projet de l'administration du président américain Joe Biden de relever d'ici 2032 les normes d'économie de carburant coûterait à General Motors une amende de 6,5 milliards de dollars et à Stellantis une amende de 3 milliards de dollars, selon une lettre que Reuters a pu consulter. Le conseil américain de politique automobile, qui représente GM et Stellantis ainsi que Ford, a déclaré dans une lettre adressée vendredi au département fédéral de l'Energie que l'ampleur des amendes anticipées pour non-respect des normes envisagées était "alarmante". Il a demandé au département de revoir son projet qui, d'après la lettre, entraînerait pour les constructeurs automobiles américains des "coûts de conformité disproportionnellement élevés". (Reportage David Shepardson; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)