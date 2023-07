Etats-Unis: Les fabricants de puces rencontrent des représentants du gouvernement-sources

(Reuters) - Les dirigeants des fabricants américains de semi-conducteurs rencontrent lundi la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, la présidente du Conseil économique national Lael Brainard et le conseiller à la Sécurité nationale Jake Sullivan pour discuter de la politique de la Chine, a déclaré une source à Reuters. Reuters a rapporté la semaine dernière, citant deux sources proches du dossier, que les directeurs généraux d'Intel et de Qualcomm prévoyaient de rencontrer des représentants du gouvernement pour exposer leur point de vue sur la politique chinoise. Le département du Commerce et la Maison blanche se sont refusés à tout commentaire. Plus tôt dans la journée, l'association commerciale et groupe de lobbying américain Semiconductor Industry Association a demandé à l'administration du président Joe Biden de "s'abstenir de nouvelles restrictions" sur les ventes de puces à la Chine. Cette demande intervient alors que le gouvernement de Joe Biden envisage d'actualiser un vaste ensemble de règles imposées en octobre pour entraver l'industrie chinoise des semi-conducteurs, ainsi qu'un nouveau décret restreignant certains investissements à l'étranger. Un nouveau durcissement des règles, après que la Chine a pris des mesures pour restreindre les exportations de matières premières telles que le gallium et le germanium, utilisées dans la fabrication des puces, risquerait de "perturber les chaînes d'approvisionnement, de provoquer une incertitude importante sur le marché et de provoquer des représailles croissantes de la part de la Chine", a déclaré la Semiconductor Industry Association. (Reportage Stephen Nellis à San Francisco et Karen Freifeld à New York, avec la contribution de David Shepardson ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)