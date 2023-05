Etats-Unis: Les discussions sur le plafond de la dette dans l'impasse

par Steve Holland WASHINGTON (Reuters) - Les discussions entre le président américain et le président de la Chambre des représentants sur le relèvement du plafond de la dette se sont terminées dans l'impasse mardi, alors que plane le risque d'un défaut sur la dette au 1er juin. Joe Biden et Kevin McCarthy semblaient camper sur leurs positions après leur entretien. Les discussions sur la question du budget fédéral pourraient toutefois reprendre dès la nuit de mardi à mercredi entre des conseillers. Joe Biden a estimé que la réunion avait été "productive", précisant que Kevin McCarthy avait déclaré que les Etats-Unis ne feraient pas défaut sur leur dette. "Tous les participants à cette réunion ont compris les risques d'un défaut (sur la dette)", a dit le président américain. Kevin McCarthy a de son côté souligné le manque de progrès dans les discussions. "Je n'ai vu aucune avancée", a-t-il dit aux journalistes à l'issue de la réunion, regrettant que Joe Biden n'ait accepté de discuter qu'à la dernière minute. "Ce n'est pas une façon de gouverner", a déclaré le président de la Chambre des représentants, ajoutant que la Maison blanche "n'a pas de plan B". Kevin McCarthy a toutefois indiqué que les discussions entre conseillers devaient reprendre cette semaine, et qu'il rencontrerait de nouveau Joe Biden vendredi. (Avec la contribution de Trevor Hunnicutt, David Morgan, Moira Warburton, Katharine Jackson et Nandita Bose, rédigé par Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)