États-Unis : Les dépenses des ménages augmentent plus que prévu malgré l'inflation

États-Unis : Les dépenses des ménages augmentent plus que prévu malgré l'inflation













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les dépenses des ménages américains ont progressé plus que prévu en septembre alors que l'inflation reste élevée, selon des données publiées vendredi par le département du Commerce. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté en données ajustées de 0,7% le mois dernier, contre une progression de +0,4% en août. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,5% des dépenses. La progression des dépenses des ménages reflète en partie la progression générale des prix, et plus particulièrement de ceux de l'énergie (+1,7%). L'indice PCE des prix à la consommation a augmenté de 0,4% en septembre, une hausse stable. Sa hausse sur un an s'établit à +3,4%, tout comme en août. L'indice d'inflation de base "core PCE", très surveillé par la Réserve fédérale et qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a augmenté de 0,3% sur un mois après 0,1% en août. Sur un an, sa progression est de 3,7%, contre 3,8% en août. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% sur un mois et de 3,7% sur un an. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)