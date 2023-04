États-Unis: Les dépenses de consommation stables en mars, l'inflation reste forte

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON, États-Unis (Reuters) - Les dépenses de consommation aux États-Unis n'ont pas évolué en mars, tandis que les pressions inflationnistes sous-jacentes sont restées fortes, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale à relever une nouvelle fois ses taux d'intérêt le mois prochain. Ces nouvelles données, publiées par le département du Commerce des États-Unis, suivent une hausse de 0,1% en février, un chiffre révisé à la baisse dans cette nouvelle publication. Elles ont été incluses dans le rapport préliminaire sur le PIB américain au premier trimestre, publié jeudi, qui montre que les dépenses de consommation ont augmenté à un taux annualisé de 3,7% au cours de cette période, après avoir progressé à un rythme de 1,0% lors du trimestre précédent. L'économie dans son ensemble a progressé à un rythme de 1,1%, contre 2,6% au T4 2022, l'accélération des dépenses de consommation ayant été compensée par la liquidation des stocks par les entreprises en prévision d'une baisse de la demande plus tard dans l'année. La stagnation des dépenses de consommation du mois dernier reflète probablement l'aversion croissante des Américains pour les prix élevés, ainsi que l'expiration d'une augmentation temporaire des prestations du Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) mise en place pour protéger les personnes et familles à faible revenu pendant la pandémie. Bien que l'inflation reste élevée, elle ralentit progressivement. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) augmente de 0,1% en mars contre 0,3% en février. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,3 % après avoir progressé de 0,3% en février. L'indice des prix PCE dit "de base" a augmenté de 4,6 % en glissement annuel en mars, après une hausse de 4,7% en février. La Fed suit les indices des prix PCE pour atteindre son objectif d'inflation de 2%. (Reportage Lucia Mutikani ; version française Victor Goury-Laffont)