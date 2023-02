Etats-Unis: Les dépenses de consommation rebondissent, l'inflation accélère

WASHINGTON (Reuters) - Les dépenses des consommateurs américains ont fortement rebondi en janvier dans un contexte de croissance des revenus, tandis que l'inflation s'est accélérée, ce qui pourrait renforcer les craintes des marchés financiers de voir la Réserve fédérale continuer à relever ses taux d'intérêt pendant l'été. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont bondi de 1,8% le mois dernier, selon le département du Commerce vendredi. Les données de décembre ont été révisées à -0,1% contre -0,2% précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un rebond des dépenses de consommation de 1,3%. Les dépenses ont probablement été stimulées par un ajustement du coût de la vie de 8,7%, la plus forte augmentation depuis 1981, pour plus de 65 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale, qui a stimulé les revenus. Cette bonne performance place les dépenses de consommation sur une trajectoire de croissance plus élevée au début du premier trimestre. Les dépenses de consommation ont ralenti au quatrième trimestre, l'essentiel de la perte d'élan s'étant produit au cours des deux derniers mois de 2022. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,6% le mois dernier après avoir progressé de 0,2% en décembre. Au cours des 12 mois précédant janvier, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 5,4% après avoir progressé de 5,3% en décembre. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,6% après avoir progressé de 0,4% en décembre. L'indice des prix PCE de base a augmenté de 4,7% en glissement annuel en janvier, après avoir progressé de 4,6% en décembre. (Reportage Lucia Mutikani, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)