États-Unis: Les dépenses de consommation dépassent les attentes en juin, l'inflation s'accélère

WASHINGTON (Reuters) - Les dépenses de consommation des États-Unis ont augmenté plus que prévu en juin, les Américains payant davantage pour les biens et services, avec une inflation mensuelle au plus haut depuis 2005.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 1,1% le mois dernier, a indiqué vendredi le département du Commerce.

Les données pour le mois de mai ont été révisées à la hausse pour montrer que les dépenses ont augmenté de 0,3% au lieu de 0,2 % comme indiqué précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une accélération des dépenses de consommation de 0,9%.

L'inflation a augmenté en juin. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a bondi de 1,0% le mois dernier, la plus forte hausse enregistrée depuis septembre 2005, après un gain de 0,6% en mai.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)