Etats-Unis : Les créations d'emplois très supérieures aux attentes en septembre

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a créé nettement plus d'emplois qu'attendu en septembre mais la hausse des salaires s'est stabilisée, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail. Ce rapport fait état de 336.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne seulement 170.000. Leurs estimations s'échelonnaient de 90.000 à 256.000. Le chiffre d'août a en outre été révisé à la hausse, à 227.000 au lieu de 187.000 annoncé en première estimation. Le taux de chômage, pour sa part, s'est stabilisé à 3,8% en septembre comme le mois précédent alors que le consensus tablait sur un fléchissement à 3,7%. Le rapport du département du Travail montre également que le salaire horaire moyen a grimpé de 0,2% en septembre, comme en août, ce qui porte sa progression sur un an à 4,2%, contre des prévisions en moyenne respectivement de +0,3% et +4,3%. A Wall Street, les contrats à terme sur les indices se sont retournés à la baisse tandis que le rendement des Treasuries à dix ans a grimpé de 12,1 points de base, à 4,8324%. Le dollar, de son côté, a effacé toutes ses pertes face à un panier de devises de référence. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)