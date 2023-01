Etats-Unis : Les créations d'emplois ressortent supérieures aux attentes en décembre

par Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en décembre, faisant reculer le taux de chômage à 3,5%, mais la remontée des taux par la Réserve fédérale pourrait entraîner un ralentissement significatif de cette dynamique d'ici le milieu de l'année.

Le département du Travail a fait état vendredi de 223.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier et a révisé en baisse le chiffre de novembre, à 256.000 contre 263.000 annoncé initialement.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 200.000 créations de postes en décembre, leurs estimations s'échelonnant entre 130.000 et 350.000.

Le rapport du département du Travail montre également que la progression du salaire horaire moyen a ralenti à 0,3% en décembre après +0,4%, ce qui porte sa hausse sur un an à 4,6%. Le consensus Reuters tablait sur une augmentation de 5,0% en rythme annuel.

Le taux de chômage a diminué à 3,5% après 3,6% (révisé) le mois précédent.

Le marché de l'emploi reste sous tension malgré le resserrement vigoureux de la politique monétaire de la Fed engagé en mars dernier. Face à l'envolée des prix, la banque centrale a relevé l'objectif de taux des fonds fédéraux de 425 points de base, opérant sa remontée la plus rapide depuis les années 1980. Alors que les entreprises des secteurs plus sensibles à l'évolution des taux, comme celui de la technologie, réduisent leurs effectifs, les sociétés de l'aérien et de l'hotellerie-restauration sont à la recherche de bras depuis la pandémie de COVID-19.

La résilience du marché du travail, en favorisant les dépenses de consommation, augmente la probabilité que la Fed relève et maintienne pour un temps son objectif de taux au-dessus de 5,1%, la médiane des prévisions des responsables de la banque centrale.

La dynamique de l'emploi pourrait toutefois faiblir considérablement d'ici le milieu de l'année, le coût élevé du crédit pesant sur les dépenses de consommation et, in fine, sur les investissements des entreprises.

(Version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)